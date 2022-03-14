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كييف: غادرت أكثر من 160 سيارة الاثنين عبر ممر إنساني مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية وقوات موالية لها، وفق ما أفاد مجلس المدينة البلدي على حسابه في تلغرام.

وأفاد المجلس "منذ الساعة 13,00 (11,00 ت غ)، تمكّنت أكثر من 160 سيارة خاصة من مغادرة ماريوبول عبر الطريق المؤدي إلى برديانسك".

وأضافت أن "نظام وقف إطلاق النار قائم حاليا على طول الممر الإنساني" ومرّت السيارات عبر بلدة برديانسك، الساحلية الواقعة غربا، وتوجّهت نحو مدينة زابوريجيا (شمال غرب).

وجاءت عملية الإجلاء الناجحة بعد محاولات فاشلة عدة منذ حاصرت القوات الروسية المدينة المطلة على بحر آزوف في وقت سابق هذا الشهر.

وأدى القصف العنيف على المدينة إلى حرمان نحو 400 ألف مواطن من المياه جارية والتدفئة إضافة إلى نقص في الغذاء.

وقتل أكثر من 2100 شخص منذ الغزو الروسي، بحسب سلطات المدينة.

حذرت أوكرانيا ووكالات إغاثة من أن ماريوبول تواجه "كارثة إنسانية".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد إن "الوقت ينفد بالنسبة لمئات آلاف المحاصرين جراء القتال".