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وارسو: قالت بولندا الاثنين إنه يجب مصادرة الأصول المجمدة التابعة للدولة الروسية والأوليغارش واستخدامها لإنشاء صندوق مخصص لإعادة بناء أوكرانيا.

ودمّرت العملية العسكرية الروسية بنى تحتية ومنازل أوكرانية منذ شن الرئيس فلاديمير بوتين غزوه في 24 شباط/فبراير، ما أجبر أكثر من 2,8 مليون شخص على الفرار من البلاد.

وفرض الغرب منذ ذلك الحين عقوبات قاسية على موسكو وعلى النخب الروسية المرتبطة بالكرملين، بمن فيهم وزير الخارجية سيرغي لافروف ومالك نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.

ودعا رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي الاثنين المجتمع الدولي إلى منح الأوكرانيين "أملا في إعادة الإعمار وأملا في المستقبل" من خلال "صندوق قائم على الأصول الروسية".

وقال عقب اجتماع مع نظيريه الليتواني والأوكراني "جمّدوا أصول الدولة الروسية تماما وصادروها. جمّدوا أصول الأوليغارش الروس، الكبار والصغار، رجال الأعمال والسياسيين".

وأضاف "فلتساعد (الأصول) في إعادة بناء الدولة (الأوكرانية) التي تدافع بشكل بطولي عن استقلالها وسيادتها".

وكرر رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال دعوة كييف لإقامة منطقة حظر طيران فوق بلاده من أجل إنقاذ "آلاف الأرواح" من القصف الجوي، وفرض عقوبات أشد على روسيا التي وصفها بأنها "دولة إرهابية".

لكن دول حلف شمال الاطلسي (ناتو) رفضت إنشاء منطقة حظر طيران خوفا من أن يؤدي ذلك إلى صراع أوسع مع موسكو.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيتي إن العقوبات يجب أن تستهدف أيضا بيلاروس حليفة روسيا بعدما "قدّمت أراضيها لهذا الغزو المشين".