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لاهاي: تصدر محكمة العدل الدولية الأربعاء قرارها بشأن القضية المرفوعة من كييف على موسكو بشأن اجتياح أوكرانيا، والتي تطلب من أعلى محكمة في الامم المتحدة بأن تأمر روسيا بوقف غزوها.

وكانت روسيا رفضت المثول الأسبوع الماضي خلال جلسات الاستماع في هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية والتي ستعلن قرارها اعتبارا من الساعة 16,00 (15,00) في لاهاي.