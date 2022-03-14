قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: قال مسؤول في البنتاغون الإثنين إن الضربة التي استهدفت قاعدة عسكرية أوكرانية في يافوريف نهاية الأسبوع الماضي وأوقعت قتلى، نُفّذت بواسطة صواريخ أطلقت من المجال الجوي الروسي، معتبرا أن ذلك يشكل دليلا على عدم جدوى حظر الطيران فوق أوكرانيا.

وصرّح المسؤول طالبا عدم كشف هويته "إنها ضربة جوية نفّذت بواسطة صواريخ كروز، بتقديري أكثر من 24 صاروخ كروز، ألحقت أضرارا بسبعة أبنية على الأقل".

وأشار المسؤول إلى أن وزارة الدفاع الأميركية "تعتقد أن هذه الصواريخ كلها من نوع كروز جو-أرض وقد أطلقتها قاذفات بعيدة المدى من المجال الجوي الروسي وليس من المجال الجوي الأوكراني".

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية متوجّها "إلى المدافعين عن إقامة منطقة حظر طيران، يشكل هذا الأمر مثالا على عدم جدوى فرض حظر جوي" فوق أوكرانيا، فيما حضّ الرئيس الأوكراني مجددا الاثنين حلف شمال الأطلسي على فرض حظر للطيران فوق بلاده.

وتقع القاعدة العسكرية التي استُهدفت في يافوريف، على بعد حوالى أربعين كيلومترا شمال غرب لفيف، وعشرين كيلومترا تقريبا من حدود بولندا، الدولة المنضوية في حلف شمال الأطلسي.

وقد استُخدمت هذه القاعدة في السنوات الأخيرة مركزا تدريبيا للقوات الأوكرانية تحت إشراف مدرّبين أجانب، خصوصا من الولايات المتحدة وكندا.

وكانت القاعدة من المراكز الرئيسية التي استضافت مناورات عسكرية مشتركة للقوات الأوكرانية وقوات حلف شمال الأطلسي.

ونفى المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن يكون قسم من المساعدات العسكرية التي تقدّمها الدول الغربية لأوكرانيا يصل إلى هذه القاعدة.

وشدّد على أن "يافرويف لم تكن تستخدم (لإيصال) المساعدات العسكرية" التي تقدّمها الدول الغربية لأوكرانيا.