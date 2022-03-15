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إيلاف من الرياض: وجهت وزارة التعليم السعودية بالعودة الحضورية وبشكلٍ كامل للطلاب والطالبات للمراحل الابتدائية ورياض الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة التعليم (وقاية)، مع إلغاء شرط التباعد بين الطلاب في الفصول الدراسية، وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي.

كما تم الإعلان عن استئناف الدراسة حضورياً بشكل كامل ابتداءً من يوم الأحد المقبل، خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية بالتعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، واستمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عاماً.

وأشارت الوزارة إلى إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من (التعليم) في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مع استمرار الاستفادة من استخدام المنصات التعليمية في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات، واستثمار المحتوى التعليمي في منصة (مدرستي) وقنوات (عين) التعليمية وأدوات التعليم الرقمية، والعمل في تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة بالمرحلة الابتدائية وتفعيلها خلال الفصل الدراسي الثالث.

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