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إيلاف من بيروت: يمكن تعريف الحرب النفسية على أنها خلق ضغط على الجمهور المستهدف أو خلق تأثير مرغوب فيه على المواقف والسلوكيات باستخدام أدوات الاتصال والأدوات النفسية الأخرى أثناء المواقف الحرجة والأزمات.

يُرى أن هذه التقنية تُستخدم بشكل مكثف من قبل أطراف الأزمة الأوكرانية وهذا الوضع يخلق عقبة في الوصول إلى القرارات الصحيحة.

في التحليلات التي سيتم إجراؤها، هناك حاجة للقضاء على هذه الآثار قدر الإمكان.

في 24 فبراير 2022، في الساعات الأولى من الصباح، شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا على مستوى البلاد على أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية. كان أكبر هجوم تقليدي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ومما لا شك فيه أن هذا الهجوم لم يمض وقتاً طويلاً حتى استدعى رد فعل العالم كله على أنه محاولة غزو لدولة مجاورة، في انتهاك للقانون الدولي. خلق الاحتلال فجأة جوًا من الخوف، يذكرنا بتجربة الاتحاد السوفياتي السابق.

في التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم السابع للهجمات، أدانت 141 دولة بأغلبية ساحقة الهجمات. بينما صوتت 5 دول ضده، امتنع 34 دولة عن التصويت. كانت هذه النتيجة تعني ترك روسيا وحيدة في الساحة الدولية. ثم جاءت العقوبات الواحدة تلو الأخرى، خاصة الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي. بمعنى ما، كان هذا يهدف إلى إضعاف روسيا على المدى المتوسط والطويل.

لا شك في أن الأمم المتحدة ودول العالم التي لم تستطع منع مثل هذه الحرب هي الخاسرة في الحرب. كما خسرت الدول التي لم يكن لديها موارد طاقة بسبب الحرب بسبب زيادة الأسعار. كما أن الدول المجاورة لأوكرانيا في حيرة من أمرها. من الواضح أن الحرب الاقتصادية في صف روسيا. كما أنه يضرب الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين واليابان.

رابحون في الأزمة

الولايات المتحدة الأميركية: مع تفكك الاتحاد السوفياتي بعد الحرب الباردة، ظلت الولايات المتحدة القوة العالمية الوحيدة. مع إهمال هذه القوة، دخلت الولايات المتحدة في حرب لم تستطع الانتصار فيها على الأعداء الزائفين الذين نشأوا في منطقة الشرق الأوسط، ورغم إنفاقها أكثر من 7 تريليونات دولار، كان عليها الانسحاب من مناطق مثل أفغانستان والعراق، دون إحراز أي تقدم وبخسائر أعلى من المستوى الذي يمكن لجمهوره قبوله. خلال النزاعات، فقد مئات الآلاف من الأطفال والمدنيين، بمن فيهم النساء، حياتهم. كل مكان تم دخوله دمره القصف. وصلت صورة الولايات المتحدة أيضًا إلى أدنى المستويات. علاوة على ذلك، فقد عانى من كسور حتى داخل بلده. كانت نفس الفترة أيضًا فترة شهدت انشقاقات وشقوق في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

بينما كانت الولايات المتحدة تعاني من كل هذه السلبيات، عادت روسيا إلى الظهور كقوة عسكرية. من ناحية أخرى، أصبحت الصين تهدد قوة الولايات المتحدة اقتصاديًا. في هذه البيئة التي تتطور فيها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، بدا من الصعب جدًا على الولايات المتحدة الخروج من الوضع الذي كانت فيه، حتى هجوم روسيا على أوكرانيا. مع هجوم روسيا على أوكرانيا، كان خروج الولايات المتحدة من اليانصيب بمثابة شريان حياة للولايات المتحدة. كان على الولايات المتحدة أن تخسر أوكرانيا لترتيب بعض الأمور كما تشاء. وهكذا، وبمساعدة الدول الأوروبية على خطوط بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ، والتي تم التخطيط لها لفترة طويلة، يمكنه إنشاء خط تحت سيطرته، طواعية، كما في فترة الحرب الباردة.

لهذا السبب، اعتبارًا من ديسمبر 2021، أصر جميع كبار المسؤولين التنفيذيين الأميركيين تقريبًا على عدم استخدام القوة العسكرية ضد روسيا إذا هاجمت أوكرانيا. في الواقع، قبل ساعات من الهجوم الروسي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "لا أعرف كم مرة سأقولها. لن يرسل بايدن تحت أي ظرف من الظروف قوات أميركية إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا ". كان يرسل رسائل إلى روسيا للتأكد. وهذا الوضع يشبه إلى حد بعيد حادثة إعطاء الضوء الأخضر لدخول الرئيس العراقي صدام حسين قبل سنوات. ومع ذلك، حتى عدم إظهار يده دبلوماسياً كان كافياً لمنع الهجوم الروسي.

بعد هذا الهجوم يمكن القول إن الولايات المتحدة قيمت الخوف من روسيا في الدول الأوروبية بشكل جيد للغاية.

مع هذا الهجوم، لم تشعر الولايات المتحدة بشكل أساسي بالحاجة إلى استخدام أي قوة عسكرية.

- أظهر للعالم عدوًا للتعامل معه في العصر الجديد (روسيا)

- تمكنت دول الاتحاد الأوروبي من زيادة نفقاتها الدفاعية

- استعادة السيطرة على الدول الأوروبية

- زيادة مبيعات الأسلحة

- زيادة مبيعات النفط وعائداته

- أتيحت الفرصة لتوجيه ضربة للاقتصاد الروسي

- السيطرة على خطوط الطاقة.

- قطع العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا

إلحاق الضرر بالاقتصادات الكبيرة.

- خلق رأي عام ضد روسيا



خاسرون في الأزمة

أوكرانيا: من الواضح أن أوكرانيا، التي أعطيت الأمل من خلال تقديم وعود مثل عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي، لكنها تُركت وحدها ضد دولة مثل روسيا، ناهيك عن الوفاء بالوعود، كانت واحدة من أكبر الخاسرين في الحرب. ابتداء من عام 2014، وخاصة في شبه جزيرة القرم ؛ بعد أن فقدت منطقتي دونيتسك ولوهانسك، أصبحت أوكرانيا الآن في خطر فقدان بلدها بأكمله. تستمر عضوية الناتو المحتملة، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية للهجوم الروسي على أوكرانيا، في خسارة أوكرانيا. أطلق الرئيس الأوكراني زيلينسكي النار بشكل يائس على حلف شمال الأطلسي، الذي يرفض إعلان منطقة حظر طيران فوق بلاده، ويلقي باللوم على الناتو للأشخاص الذين سيموتون بعد ذلك. بالنسبة له، فإن هذا القرار يعني الضوء الأخضر لروسيا لقصف المدن والبلدات الأوكرانية.

وبحسب زيلينسكي، فإن الشيء الوحيد الذي فعله الناتو لهم حتى الآن هو إرسال "50 طناً من وقود الديزل". من المستحيل أن يدفع هذا الوقود ثمن كل الدماء التي أراقوها من أجل أوروبا المشتركة. بينما صرح زيلينسكي أيضًا أنه كان بعيدًا عن عضوية الناتو في مواجهة كل هذا، وأنه يمكنه التصالح مع روسيا في شبه جزيرة القرم ودونباس، فقد ضحى الناتو بأوكرانيا وحاول فقط منع الحرب من تجاوز أوكرانيا. لقد دمرت أوكرانيا. لقد ضحى الناتو بأوكرانيا، وهو يحاول فقط منع الحرب من تجاوز أوكرانيا. لقد دمرت أوكرانيا. لقد ضحى الناتو بأوكرانيا، وهو يحاول فقط منع الحرب من تجاوز أوكرانيا. لقد دمرت أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي: خلال هذه الأزمة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي حاول خلق تصور بأنه كان يفرض عقوبات كبيرة، إلا أنه أعطى اختبارًا سيئًا للغاية. ومع ذلك، وقعت أوكرانيا في فخ جيوسياسي تحول تدريجياً إلى نقطة انطلاق بين أوروبا وروسيا.

ترك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أوكرانيا بمفردها في أكثر اللحظات حرجًا وغادرا هذا البلد، الذي كانت روسيا تستهدفه. ثم، بينما كان المهاجرون من أجزاء أخرى من العالم يلقون بهم في البحار دون أن يقولوا أطفالًا ونساء، وكان الأوكرانيون الذين مزقتهم الحرب يغادرون بلادهم، بدا أنهم يعتنون بالأوكرانيين، مصحوبين بصور إعلامية. من ناحية أخرى، أظهر مرة أخرى للعالم بأسره الفساد في قيمهم من خلال عدم أخذ الأشخاص من أصل أفريقي، الذين عانوا من نفس الحرب، حتى الحيوانات، إلى وسائل النقل التي يقبلونها.

مرة أخرى، شهد العالم أن الدول الغنية اقتصاديًا في أوروبا قبل الهجوم هرعت إلى روسيا لمحاولة تأمين نفسها ومصانعها من حيث الغاز الطبيعي. ربما شعروا بالحاجة إلى التعامل بلطف مع المهاجرين الأوكرانيين للتغطية على موقفهم المتناقض. في حين أنهم لم يعطوا الطائرات التي طلبوها لأوكرانيا، لم يتم التغاضي عن أنهم أعطوا صواريخ ستينغر المستخدمة ضد الطائرات وصواريخ جافلين المستخدمة ضد الدبابات، فقط حتى يتمكنوا من مقاومة الروس أكثر قليلاً وإضعاف الروس أكثر قليلاً. حتى في الوقت الذي كانت فيه أوكرانيا تحتضر، أرادت أوروبا الاستفادة من الوضع على حساب إراقة دماء الأوكرانيين، وقد حفظت هذه المشاهد مرة أخرى طريقة تفكير أوروبا.

إن تبعية دول الاتحاد الأوروبي وسيطرتها على الولايات المتحدة بعد هذا الهجوم هي قضية مهمة تحتاج إلى تقييم منفصل.

أزمة روسيا

روسيا: إن طريقة فهم الفرد المحاصر بين الواعي واللاوعي والمجتمع المحيط به، أولاً وقبل كل شيء يجعل من الضروري تحليل الأسباب الكامنة وراء سلوكهم وقدراتهم في التفسير.

في خطابه في مؤتمر ميونيخ الأمني لعام 2007، ذكر الرئيس الروسي بوتين أن الولايات المتحدة لم تعد القوة العظمى الوحيدة في العالم. بدا منطقيًا بالنسبة لبوتين أن يوضح المشاكل في هذا الخطاب وكان أملًا في عالم أكثر عدلاً. ومع ذلك، لم تكن التطورات على هذا النحو على الإطلاق.

كما نتذكر، فقدت إنجلترا وفرنسا، اللتان انتصرتا في كلتا الحربين العالميتين، موقعهما كقوة عالمية لأنهما ارتكبتا أخطاء في استخدام القوة على الرغم من انتصارهما. ومع ذلك، أصبحت الولايات المتحدة، التي شاركت لاحقًا في كلتا الحربين العالميتين باستراتيجية عقلانية، قوة عالمية. بعد ذلك، تحولت روسيا بوتين إلى هيكل أصبح عدوانيًا بشكل متزايد واعتقد أنه يمكن أن يحقق ما تريده بالقوة، مستفيدًا من الحرب الأميركية المدمرة التي لا داعي لها في الشرق الأوسط والانقسامات بين القوى الأوروبية، مع تأثير ذلك. نجاحات سهلة في جورجيا أولاً، ثم في شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى. يبدو أن روسيا لم تستطع الهروب من تسمم مماثل للقوة مثل الأمثلة الأخرى في التاريخ. ومع ذلك، فإن القوة، التي يتم تعريفها على أنها في وضع يمكنها من تلبية إرادة الفرد، في أي حال، عندما يتم استخدامه عند الضرورة أو غير الضروري، فقد يتوقف عن كونه قوة ويتحول إلى موقف يضر بمن يستخدمه. يعرف البعض جيدًا أنه في استراتيجية مدروسة جيدًا، فإن "القدرة على الشعور بالقوة على المدى الطويل" مهمة.

الهدف الاستراتيجي هو ما نريد تحقيقه. يحدد المفهوم الاستراتيجي الموارد والأولويات. يبدو أن هناك شيئًا ما مفقودًا في الهجوم الأوكراني، على الأقل في البداية. يأتي الخطر الأكبر في الحرب في المواقف غير المتوقعة. يمكننا أن نطلق على هذا "تأثير المفاجأة". التخطيط الجيد قادر على تقليل هذا التأثير.

في بعض الأحيان، قد يكون لعدم القيام بما هو متوقع تأثير مفاجئ. هاجم القائد والاستراتيجي الشهير حنبعل الجيش الروماني بوضع الأفيال في خط المواجهة، لكن الجنرال الروماني سكيبيو لم يشكل في البداية مقاومة ضد الأفيال وفاز بالنصر بفتح الصفوف تلقائيًا والسماح للفيلة بالمرور.

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدلة حول الأزمة مع أوكرانيا في مقاله المنشور في يوليو 2021. بهذا المعنى، فإن الخطاب، باعتباره فعلًا اجتماعيًا يعكس العالم الداخلي للفرد، له موقع إثبات المعنى وبناءه. مستوحى من كلمات القديس أوليغ في التاريخ، قال بوتين: "نحن أمة واحدة. تم تضمين مقولة "كييف هي أم كل المدن الروسية" في الخطاب الذي يحدد مستقبل العاصمة الأوكرانية، التي تبحث عن مخرج في مواجهة الهجمات.

حتى لو حققت روسيا هدفها فيما يتعلق بالأراضي الأوكرانية ولم تكن العقوبات المفروضة فعالة بالكامل، فإن هذا الهجوم لم يدمر الصورة الجيدة جزئيًا لروسيا والروس بعد الحرب الباردة فحسب، بل جلب أيضًا مشكلة انعدام الأمن إلى القمة. علاوة على ذلك، لم يُرَ تمامًا كيف ستؤثر أسلحة الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات التي تزود أوكرانيا بها الدول الغربية على المقاومة. وتجدر الإشارة إلى أن الضعفاء قد لا يكونون قادرين على تغيير أنفسهم، ولكن مع القليل من الجهد قد يكون لديهم القدرة على جعل حياة الأقوياء لا تطاق. كلما طالت الحرب، زاد عدد الضحايا من الجانبين.

يبدو أن الروس أعادوا توحيد الكتلة الأوروبية والأميركية التي تم حلها الآن. إن ما فعله الروس بشعب بلد "سلافي" مثلهم خلق ذاكرة لا تمحى لسنوات. على هذا المعدل، يمكن أن يحدث أي شيء. يتم إعادة تشكيل العالم ولن يكون هناك شيء كما كان. نحن نعيش على متن طائرة وتتغير القوة حيث يمكن أن يخسر الفائز ويمكن للشخص الذي يبدو أنه فقد أن يعيش. عليك أن تكون مستعدا للمفاجآت. نحن لسنا بعيدين عن السلام أو الحرب. باختصار، بدأ كل شيء من جديد.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "معهد التفكير الاستراتيجي" التركي