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جنيف: فرّ نحو 1,4 مليون طفل من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذه الأخيرة في 24 شباط/فبراير، فباتت حرب أوكرانيا تحوّل طفلًا واحدًا إلى لاجئ كلّ ثانية، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم "يونيسف" جيمس إلدر لصحافيين في جنيف "في المعدّل، وكل يوم على مدى الأيام العشرين الأخيرة في أوكرانيا، تحوّل أكثر من 70 ألف طفل إلى لاجئين"، أي ما يعادل 55 طفلاً كل دقيقة "أو تقريباً طفل كل ثانية".