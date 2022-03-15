قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو:

أعلنت روسيا الثلاثاء فرض عقوبات على الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ومسؤولين أميركيين كبار من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في إطار النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هذا الإجراء "هو النتيجة الحتمية للتوجه المتطرف المناهض لروسيا الذي تعتمده الإدارة الأميركية الحالية. وتستهدف هذه العقوبات 13 شخصية أميركية.

ولم تحدّد طبيعة العقوبات، واكتفت الوزارة الروسية بقولها إنها اتُخذت "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

وردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، حظّرت الولايات المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف خصوصا، من دخول أراضيها وفرضت عددا كبيرا من العقوبات الاقتصادية.

ومن بين الشخصيات الأميركية التي طالتها العقوبات، وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان مارك ميلي ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز.

كذلك، تشمل العقوبات المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون وهانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي الحالي.

313 كندياً

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة الروسية أيضا أنها فرضت عقوبات على 313 كنديا بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو والعديد من وزرائه.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن "قريبا جدا" عقوبات إضافية تستهدف مسؤولين عسكريين وسياسيين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية أميركية.

وفي الوقت نفسه، أكّدت أنها تحافظ على "علاقات رسمية (مع الولايات المتحدة)، عندما يكون ذلك في مصلحتنا الوطنية".