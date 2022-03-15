قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



اسطنبول: قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء إن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو سيتوجه إلى روسيا الثلاثاء وإلى أوكرانيا الخميس على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وأوضح إردوغان لصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "نوفد وزير الخارجية إلى روسيا اليوم (الثلاثاء) ليجري محادثات في موسكو غدا وسيسافر إلى أوكرانيا الخميس".

وأضاف "(تشاوش أوغلو) سيواصل جهودنا الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والسلام من خلال محادثات مع الجانبين".

وتسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي لديها علاقات قوية مع كل من روسيا وأوكرانيا، إلى تعزيز موقعها على الساحة الإقليمية من خلال التوسط في الصراع.

استضافت مدينة أنطاليا التركية الأسبوع الماضي، أول محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا منذ بدء الغزو الروسي.

وأضاف إردوغان أن وزير الخارجية التركي سيلتقي أيضا الرئيس البولندي أندريه دودا الأربعاء.