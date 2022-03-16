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ايلاف من لندن: دعت حكومة إقليم كردستان العراق الاربعاء إلى تشكيل لجنة دولية تضم الامم المتحدة والجامعة العربية وايران لتقصي الحقائق حول اتهامات طهران بوجود قواعد اسرائيلية في اربيل.

وأكدت الحكومة عقب اجتماع لها برئاسة رئيسها مسرور بارزاني في عاصمة الاقليم أربيل أن تلك الاتهامات الايرانية لا اساس لها من الصحة .

وأوضحت الحكومة في بيان تابعته "ايلاف" الى انه جرى خلال الاجتماع بحث تداعيات الهجوم الصاروخي على المناطق السكنية لمواطني أربيل فجر يوم 13 من الشهر الحالي بالإضافة إلى تفقد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ووفده المرافق للمواقع المتضررة.

وأشار بارزاني إلى أن الهجوم "يمثل اعتداء على حياة مواطني إقليم كردستان وأمنهم وسيادة العراق ويتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إلاقليم والعراق.

وشدد على "أن الاتهامات والافتراءات ضد إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة".. وأكد الادانة الشديدة للهجوم والاعتداء على مواطني أربيل .

ودعت حكومة كردستان الى "تشكيل لجنة دولية تضم ممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كردستان" لتقصي الحقائق ورد الاتهامات الايرانية الموجهة الى الاقليم.



اتهامات ايران كاذبة

وعقب اجتماع حكومة الاقليم نفى المتحدث باسمها جوتيار عادل في مؤتمر صحافي في أربيل اليوم بشدة "المزاعم التي تطلقها إيران بشأن تواجد المخابرات الإسرائيلية الموساد على أراضي الإقليم".

وأكد انه "لا وجود لجهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد أول أية جهة مخابراتية اخرى في الإقليم، ونحن ننفي نفياً قاطعاً لتلك الأنباء وطلبنا من الحكومة الإيرانية أن تشترك هي في التحقيقات بشأن تلك الادعاءات التي لا أساس لها والصادرة منها".

وقال "نطمئن شعب كردستان بان حكومة الاقليم حريصة على عدم تعريضه إلى اية تهديدات ومخاطر ومن واجبنا ان نحافظ على الأمن والاستقرار وهذا من أهداف الحكومة الاساسية".. مضيفا "ان من واجباتنا الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول الجوار بما يصب في المصلحة العامة لشعب كردستان".

وأشار المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم كما نقل عنه الاعلام الكردي وتابعته "ايلاف" إلى ان "المساعي الدبلوماسية ستتواصل ولن تتوقف من خلال اصدقاء كردستان والوكالات والمنظمات الدولية لعدم تكرار مثل هكذا حوادث" في اشارة الى القصف الايراني لمحافظة اربيل.

وشدد بالقول "نطمئن شعب كردستان بأن الاقليم لن يكون جزءا من الصراعات الاقليمية والدولية".



البرلمان العراقي يستضيف وزير داخلية الاقليم

وعلى الصعيد نفسه تعقد لجنة تقصي الحقائق النيابية في استهداف الحرس الثوري الايراني لمدينة اربيل غدا الخميس اجتماعاً بحضور رؤساء الكتل ووزير داخلية اقليم كردستانريبر أحمد بارزاني.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي ان النائب الاول لرئيس لمجلس النواب حاكم الزاملي سيترأس غدا اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في الاستهداف الصاروخي لاربيل بحضور رؤساء الكتل النيابية ووزير داخلية اقليم كردستان ريبير احمد بارزاني.

وكانت حكومة الاقليم قد شددت الاحد الماضي على أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل مدني وليس قاعدة إسرائيلية وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.

وفي اليوم نفسه استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي حيث ابلغ باحتجاج الحكومة العراقية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.

وشنّ الحرس الثوري الإيراني فجر الأحد هجوماً بصواريخ بالستية على أهداف في أربيل زاعما إنه استهدف مركزاً استراتيجياً اسرائيلياً في حين نفت سلطات الإقليم وجود أي مواقع اسرائيلية على أراضيها.