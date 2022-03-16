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ستراسبورغ (فرنسا): اعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القضائي لمجلس أوروبا الذي انسحبت منه روسيا الأربعاء، أنها ستعلّق النظر في جميع الالتماسات المرفوعة ضد موسكو.

وقالت في بيان "قررت المحكمة تعليق النظر في جميع الطلبات المقدّمة ضد جمهورية روسيا الاتحادية ريثما يتم النظر في العواقب القانونية لهذا القرار على عمل المحكمة"، في إشارة إلى قرار غادرت موسكو بموجبه الهيئة الحقوقية الأوروبية.