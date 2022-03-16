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إيلاف من بيروت: بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيزود الأوكرانيين بأسلحة "غير مسبوقة"، بينها صواريخ مضادة للطائرات بعيدة المدى، نزولًا عند طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي خاطب الكونغرس اليوم، سألته إحدى الصحفيات عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فوصفه بأنه "مجرم حرب".

BREAKING: Pres. Biden calls Russian Pres. Vladimir Putin a " war criminal." https://t.co/ORuOYE3lBs pic.twitter.com/9XHbwoCZrq — ABC News (@ABC) March 16, 2022

وكان زيلينسكي قد شبه في خطابه رعب الحرب الروسية في بلاده بهجمات بيرل هاربور وهجمات 11 سبتمبر، داعيا بايدن إلى أن يكون "قائد سلام".

قال زيلينسكي: "هذا رعب لم تشهده أوروبا، ولم يشاهد منذ 80 عاما. تذكروا بيرل هاربور، صباح 7 ديسمبر 1941 الرهيب، عندما جعلت الطائرات التي هاجمتكم السماء سوداء. تذكروا 11 سبتمبر 2001 عندما حاول الشر تحويل مدنكم وأراضيكم المستقلة إلى ساحات قتال. بلدنا يشهد الأمر نفسه كل يوم".

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية قد نسبت إلى مسؤولين أميركيين قولهم إن الإدارة الأميركية تدرس مسالة تزويد أوكرانيا بمسيرات "سويتش بليدز" الإنتحارية التي تستخدم مرة واحدة، ومنها نوعان، أحدهما يستخدم ضد الأفراد، والثاني ضد الدروع.