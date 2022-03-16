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روما: تحطمت طائرة تدريب عسكرية ظهر الأربعاء في شمال إيطاليا، ما أدى إلى مقتل أحد الطيارين اللذين كانا على متنها، وهو بريطاني الجنسية، وفق ما أعلنت مجموعة ليوناردو.

وقالت شركة الطيران والدفاع الإيطالية العملاقة في بيان صحافي "وقع حادث جوي لطائرة M-346، فتحطمت قرب كومو"، شمال البلاد.

واضاف البيان أنّ "اسباب الحادث غير معروفة. وبعد تدخل وحدات الانقاذ تأكد

مقتل أحد الطيارين".

وأكدت شركة ليوناردو في حديث لوكالة فرانس برس، تقارير صحافية قالت إن الطيار الذي قتل بريطاني الجنسية، والآخر إيطالي.

وطائرة التدريب M-346 ماستر تتسع لمقعدين، وبيعت نسخ منها إلى الخارج.

وأكدت وسائل إعلامية أنّ الحادث وقع أثناء طلعة تجريب انطلقت من مصنع ليوناردو في فينيغونو سوبريوري، قبل تسليم الطائرة رسمياً إلى القوات الجوية الإيطالية.

ونقلت صحيفة "ال كورييريه ديلا سيرا"، عن شهود قولهم إن النيران اشتعلت في الطائرة قبل أن تتحطم على قمة جبل على ارتفاع 2500 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقفز الطياران منها قبل أن تتحطم، ولكن عُثر على أحدهما ميتاً، ويعانى الثاني من جروح مختلفة وتم نقله إلى المستشفى.