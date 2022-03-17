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إيلاف من بيروت: في شارع عراقي قذر ومهمل، تقف مجموعة من الرجال الكادحين في نصف زاوية حول مراسل إحدى الشبكات الإعلامية يسألهم عن رأيهم في الحياة اليومية في البلاد. قال أحدهم: "دعني أقل لك شيئًا، في كل صباح عندما أخرج لكسب الخبز، أقرأ سورة الفاتحة على روح صدام حسين". يبدي المراسل دهشته. ضيف الرجل: "لأنه يحظى باحترام أكبر من قطاع الطرق الفاسدين هؤلاء".

العراقيون ليسوا أول من فقد دكتاتورًا بعد وفاته: في روما القديمة، على سبيل المثال، حزن الناس بشدة على وفاة نيرون قيصر الذي اتسم حكمه بقسوة خاصة. حتى بعد اغتيال يوليوس قيصر، الذي ألغى الحقوق وفرض حكمًا ديكتاتوريًا على روما، حزن الشعب الروماني على وفاته، وأبقى على إرثه وحافظ على مكانة شرف في الذاكرة الجماعية. في رومانيا، حتى بعد 32 عامًا من إعدامه في ثورة شعبية، لا يزال هناك مدنيون يحتفلون بعيد ميلاد الديكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو، حدادًا على ذكرى إعدامه.

في العراق، كان صدام حسين طاغية قاسيًا حكم البلاد بقبضة من حديد، وعاش حياة ترف مع عائلته ورفاقه، بينما كان على المواطنين الوقوف في طوابير طويلة للحصول على الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء. يصف ميزر كمال، الصحافي العراقي المستقر في اسطنبول، أن العقوبات التي فُرضت على العراق رداً على غزوه للكويت في عام 1990 أدت إلى "انهيار البلاد". أضاف: "المخازن والأسواق كانت خالية من الغذاء والدواء وكل ما يتعلق بالمعيشة الأساسية.. العراقيون يحيون بعضهم البعض في الشوارع عندما يمكن شراء العدس من السوق".

ما الذي يجعل المواطنين الذين عاشوا المعاناة التي لحقت بهم من قبل صدام حسين يعبرون عن شوقهم إلى حكمه؟ يسعى كمال للتوضيح: هؤلاء ليسوا من أتباع صدام الذين يعتقدون أنه رجل صالح بلا أخطاء، وأنه لا يزال على قيد الحياة وانعكست صورته على اكتمال القمر، هؤلاء هم عملاء يحبون العبودية والاستسلام، ولا يفعلون ذلك. يريدون تجربة الحرية حتى لو سمحت لهم بذلك". يتطرق الحديث هنا إلى مواطنين يعترفون بكونه ديكتاتوراً وبالجرائم التي ارتكبها، مع ذلك يعربون عن أملهم في العودة إلى تلك الأيام.

الجار من الشرق

يمكن العثور على إجابة واحدة عن هذا السؤال في كلمات مواطن عراقي يعيش في بغداد قابلته إحدى الشبكات الإعلامية، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع ووصفه كمال بأنه "خطاب انتحاري". ويظهر في الفيديو الرجل الشيعي يقف بقوة ضد التدخل الإيراني العميق في كل مناحي البلاد، وضد خضوع القادة لرغباتها. ويعلن أن "مصير العراق الآن مرهون بإيران"، وتابع: لقد دمرتنا. أتعرف ماذا؟ صدام يحظى باحترام أكثر منهم. أنا مسؤول عن كلامي، وغدًا على الأرجح سأموت هنا، ولا مشكلة لدي في ذلك. سيقولون إنني من حزب البعث كما قيل إن المتظاهرين مدسوسون لأنهم أحرقوا صور الخميني... إذا غادرت إيران العراق، ستحل مشاكلنا. في زمن صدام لم نذل كما نذل اليوم، عشنا ملوكاً. يرحم الله روحه ويلعن ارواح من جاء بعده".

انتشرت الانتقادات للتدخل الإيراني السافر في البلاد بين المواطنين العراقيين، الذين يستغلون كل ما يُمنح لهم للتعبير عن معارضتهم للوجود الإيراني في بلادهم. والبعض لا يخاف حتى من اتخاذ إجراءات متطرفة، وقد أضرمت النيران في عدد من القنصليات الإيرانية في مختلف مدن البلاد من قبل حشد غاضب يهتف "إيران برا برا، بغداد حرة حرة". يوضح كمال أن الرسالة الخفية في هذه المكالمة تشير إلى الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، والتي وصفها صدام حسين بأنها انتصار عراقي، بينما أسقط الخميني توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

في 2018، خلال الاحتفالات بالذكرى 31 لتأسيس جامعة الأنبار وسط العراق، لوح الطلاب بصورة لصدام حسين بالزي العسكري وهي شهيرة له من الثمانينيات. في ذلك الوقت - فترة الحرب مع إيران - عُرضت هذه الصورة في كل مكان في العراق: في الساحات والمنازل والمدارس وحتى في المواد التعليمية. ولوح الطلاب بهذه الصورة على أنغام أغنية وطنية عراقية من تلك الفترة، والتي كانت تُعرض بانتظام على التلفزيون الحكومي وتتشابه إلى حد كبير مع صدام. تم اعتقال الطلاب على الفور وطردهم من الجامعة. ويوضح كمال أن "أحد الأسباب الرئيسية التي يقدمها العراقيون كلما ظهر شوق لصدام حسين هو حقيقة أنه واجه إيران في تلك الحرب الطويلة وبعدها".

اللوم على الغرب أيضًا

من "الخطاب الانتحاري" المتلفز لهذا المواطن العراقي يمكن للمرء أن يعلم أن التدخل الأجنبي في البلاد يضر بإحساس العراقيين بالكرامة. لا يتعلق الأمر بالتدخل الإيراني وحده، بل بالتدخل الأميركي أيضًا. ويوضح كمال: "طوال فترة إقامته في العراق، عامل الجيش الأميركي البلاد بالتعالي والازدراء، سواء في معاملتها للحكومة أو في معاملتها للشعب". في إشارة إلى شهادات قدامى المحاربين الأميركيين الذين عادوا من العراق واستطاعوا ألا يسكتون عما تراه أعينهم. أضاف أن "الجنود الأميركيين يقتلون المدنيين العراقيين في الشوارع للتسلية، ويقتحمون بالدبابات والمدرعات السيارات المدنية التي كانت تسير أمامهم".

وضع الأميركيون في السلطة 25 "دمية"، كما يعرّفهم كمال، افتتحوا أول اجتماع لهم مع الحاكم المدني الأميركي في مناقشة حول رواتبهم الشهرية. يوضح كمال: "لذلك من الطبيعي أن يروا هؤلاء مجموعة من اللصوص الذين جلبتهم الولايات المتحدة". ما مدى تغير الوضع منذ ذلك الحين؟ رئيس الوزراء حيدر العبادي التقى بالرئيس الأميركي ترمب. وبعد الاجتماع، سرب أن ترامب وصف المسؤولين العراقيين بأنهم "أنجح عصابة لصوص قابلتها في حياتي".

قوة الرهبة

الاحتفاء بذكرى صدام حسين كرجل يتمتع بالسلطة والكرامة، والذي كان ظاهريًا يعكس قوة العراق وكرامته في ذلك الوقت، لا تقتصر على المدنيين الأبرياء، بل تتجاوز هؤلاء إلى أعنف خصومه الذين كانوا يتوقون إلى سقوطه.

عندما سقطت الصواريخ الأميركية على بغداد، قال كنعان مكية، الكاتب والأكاديمي الذي كان يعيش في العاصمة في ذلك الوقت: "الانفجارات مثل الموسيقى في أذني"، كما كتب في ذلك الوقت لمجلة The New Republic. مع ذلك، فإن الانطباع الذي تركه صدام عليه يمكن تعلمه من كيف وصفه في رواية كتبها عن الفترة التي سلم فيها الأميركيون صدام إلى العراقيين: "الديكتاتور يهين حراسه الجدد".

كتاب مكية حافل بأوصاف شرف صدام وقيادته المتميزة. وهذا ليس صدفة برأي كمال. يقول: "هذه هي بالضبط الدرجات العلمية التي أراد الديكتاتور أن يتم حرقها في الوعي العام"، بما في ذلك تلك الخاصة بمنافسيه، الذين يوصفون بأنهم أكثر وعيًا، وأكثر موهبة، ومثقفين، وخريجي جامعات مرموقة - تمامًا مثل كنعان مكية. مثال آخر يستشهد به كمال هو فائق الشيخ علي، عضو البرلمان العراقي الذي عُرف بأحد أشد منتقدي صدام في التسعينيات، والذي يتهم الديكتاتور بتعذيب والده حتى الموت. اليوم، في كل مقابلة يُسأل فيها عن صدام، يصفه الشيخ علي بأنه "قائد"، و "رئيس حقيقي"، و "شخص غير عادي".

الشيخ علي ومكية وكثيرون غيرهم يعتقدون أن على زعيم الدولة أن يحترم من حوله ويخيفهم، وهنا يكمن خطأهم. بحسب كمال، فإن هذه الألقاب ملائمة للثقافة القبلية أو العصابات: "عندما يتباهى رئيس دولة بهذه الألقاب الذكورية، تصبح الدولة هرمًا قائمًا على الروابط الشخصية بدلاً من القدرات: تتنافس حشود من المتعلمين والمسؤولين والجنود والمواطنين لإثبات ولائهم وخضوعهم حتى يتمكنوا من الحفاظ على مكانهم في الهرم الذي يرأسه القائد المبجل".

بعد 18 عاما من سقوط صدام حسين، ما زالت سمات العراق الرئيسية هي الفساد والعنف والفوضى والميليشيات والانقسامات العرقية. لا يزال اقتصاده مهتزًا ويعتمد في الغالب على صادرات النفط، كما أن جميع الخدمات العامة مدمرة تقريباً. مع وجود ما يقرب من نصف المدنيين تحت خط الفقر وارتفاع معدل البطالة، هل سيتمكن العراق من إجراء هذا التغيير في الفكر والخروج من دوامته؟



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "منتدى التفكير الإقليمي" العبري