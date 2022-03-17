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طهران: غرقت سفينة شحن إماراتية في مياه الخليج قبالة سواحل إيران، وتعمل سلطات الجمهورية الإسلامية على لانقاذ طاقمها المؤلف من 30 شخصا، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي في طهران الخميس.

وأوردت وكالة "إرنا" للأنباء أن "سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها سيارات غرقت على مسافة نحو 50 كلم قبالة عسلويه" في محافظة بوشهر (جنوب غرب)، و"بدأت عملية بحث لانقاذ أفراد طاقمها الثلاثين"، وذلك نقلا عن مسؤول محلي في مجال السلامة البحرية والموانئ.