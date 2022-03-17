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اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقصف مسرح كان يؤوي مدنيين في مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة.

وقال نائب رئيس بلدية المدينة، سيرغي أورلوف، لبي بي سي إن ما بين 1,000 و1,200 شخص كانوا يحتمون بالمبنى. ولا يزال عدد الضحايا غير معروف.

وأظهرت صور في أعقاب الهجوم أضرارا جسيمة.

وكانت الضربات الجوية والقذائف الروسية قد أصابت في السابق مستشفى ولادة وكنيسة ومبان سكنية.

وقال مجلس مدينة ماريوبول في بيان إن القوات الروسية "دمرت بشكل متعمد" المسرح، مشيرا إلى أن "طائرة أسقطت قنبلة على مبنى كان يختبئ فيه المئات من سكان ماريوبول المسالمين".

وقال البيان إن عدد الضحايا لم يتضح بعد، بسبب استمرار قصف المدينة. وأظهرت صور للمسرح - تحققت منها بي بي سي - دخانا يتصاعد من الموقع.

وقال مسؤولون لبي بي سي يوم الخميس إن المنطقة التي كان الناس يحتمون بها صمدت أمام القصف وأن رجال الإنقاذ يعملون على انتشال الناس.

وقال بترو أندريوشينكو مستشار رئيس بلدية المدينة في وقت سابق إن عمال الطوارئ يكافحون للوصول إلى الموقع بسبب القصف المستمر.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ومجلس مدينة ماريوبول، روسيا بارتكاب "جريمة حرب" في أعقاب الهجوم.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقصف، وقال إن روسيا تعمدت استهداف المسرح.

وقال في خطاب مساء الأربعاء: "قلوبنا منفطرة بسبب ما تفعله روسيا بحق شعبنا وبحق أهلنا في ماريوبول".

وأظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية في 14 مارس/آذار - ونشرتها شركة ماكسار الأمريكية - أن كلمة "أطفال" قد كُتبت على الأرض بأحرف كبيرة لتحذير الطائرات الروسية للابتعاد عن المبنى.

وكانت بي بي سي قد حصلت على معلومات تفيد بأن العديد من الأطفال وكبار السن كانوا يحتمون بداخل المبنى، وأن الأوضاع تتدهور بسرعة كبيرة.

وتقول السلطات المحلية إن 2,400 شخص على الأقل قتلوا في ماريوبول منذ بداية الحرب، على الرغم من اعترافهم بأن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر من ذلك. ويُدفن الكثير من القتلى في مقابر جماعية.

ويُقدر عدد السكان المحاصرين داخل ماريوبول بنحو 300 ألف شخص، وتعاني المدينة من انقطاع المياه والكهرباء والغاز. وبدأت إمدادات الغذاء والمياه تنفد، نظرا لأن القوات الروسية لا تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وبعد ساعات من ورود الأنباء عن الدمار الذي لحق بمبنى المسرح، نفت وزارة الدفاع الروسية شن ضربة جوية على المسرح، حسب وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية.

وتمكنت حوالي 1,500 سيارة من الفرار من ماريوبول يوم الأربعاء، بحسب نائب رئيس بلدية المدينة، أورلوف. لكنه قال إن هجوما روسيا على السيارات الفارة خلف خمسة جرحى على الأقل، بينهم طفل.

ودعا بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تسهيل عملية الوصول إلى المدنيين المحاصرين في الحرب، التي قال إنها تسبب "معاناة هائلة". ووصف ماورير، الذي وصل إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق خمسة أيام، الوضع في ماريوبول بأنه "كابوس".

من جهة أخرى، قال المدعي العام في البلاد إن ما لا يقل عن 10 أشخاص، كانوا ينتظرون في طابور للحصول على الخبز في مدينة تشيرنيهيف الشمالية، قُتلوا في قصف روسي يوم الأربعاء. وأظهرت لقطات، نشرتها جهة محلية ولم يجر التحقق منها - جثثا في الشارع.