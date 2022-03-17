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موسكو: أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف الخميس أن "ألف" متطوّع شيشاني في طريقهم للانخراط في صفوف القوات الروسية التي غزت أوكرانيا، بعد ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم.

وقال قديروف على حسابه في تلغرام إن أحد أقاربه ويدعى آبتي علاء الدينونف "يقود ألف متطوّع من جمهورية الشيشان توجّهوا للمشاركة في العملية الخاصة لنزع النازية والصفة العسكرية عن أوكرانيا".