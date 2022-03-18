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إيلاف من لندن: انطلق رئيس الوزراء البريطاني المحافظ الأسبق ديفيد كاميرون وهو يقود شاحنة محملة بالإمدادات لللاجئين الأوكرانيين على حدود مع بولندا، لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحرب.

وأعلن كاميرون رئيس الوزراء ما بين (2010- 2016) عن الرحلة عبر Twitter بعد ظهر يوم الجمعة، بعد أن كان تطوع لمدة عامين في مشروع تشيبي لاردر (Chippy Larder)، وهذا مشروع غذائي في غرب أوكسفوردشاير.

وقال إنه تم قبول التبرعات للاجئين من أوكرانيا وأن المشروع لديه الآن ما يكفي "لملء شاحنة صغيرة بكل شيء من الحفاضات إلى المنتجات الصحية والملابس الدافئة إلى مجموعات الإسعافات الأولية".

وقال كاميرون: أنا الآن أقود السيارة إلى بولندا مع اثنين من زملائي من تشيبي لاردر لتسليمنا إلى الصليب الأحمر. ستكون رحلة طويلة، لكنني سأبقيك على اطلاع على طول الطريق. # قفوا مع أوكرانيا️.

المساعدات الخارجية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا كاميرون إلى تقديم المزيد من المساعدة الإنسانية لأوكرانيا. وفي حديثه إلى القناة الرابعة الإخبارية ، دعا الحكومة إلى "العودة" إلى تخصيص 0.7 في المئة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدات الخارجية ، بعد خفضها إلى 0.5 في المئة العام الماضي.

وقال كاميرون إن مجلس الوزراء يجب أن يكون له وزيرا لشؤون المساعدات ، يكون "مكرسًا بنسبة 100 في المئة" لهذا الدور".

وكان وزير الخزانة ريشي سوناك وعد بإعادة مساهمات المملكة المتحدة إلى 0.7 في المئة بنهاية هذا البرلمان. لكن السيد كاميرون قال: "لنفعل المزيد بشأن المساعدات الإنسانية. لقد حققنا 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مدفوعات مساعداتنا. وأنا حزين لأننا ابتعدنا عن ذلك. وآمل أن نتمكن من العودة إلى هناك.

وقال كاميرون: "وزراء وزارة الخارجية يقومون بعمل رائع، لكن سيكون من الجيد أن يكون هناك شخص يكرس 100 في المائة للمساعدات الإنسانية والتنمية".

كما دعا رئيس الوزراء الأسبق إلى إنشاء قواعد دائمة للناتو في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.