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إيلاف من أبوظبي: نسب تقرير نشرته موقع "سكاي نيوز عربية" إلى هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية إعلانها الخميس أن روسيا "استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وميليشيا حزب الله اللبنانية للزج بهم في المدن الأوكرانية".

وقالت هيئة الأركان في بيانها اليومي: "وفقًا للمعلومات المتاحة، أخد الروس بالفعل 1000 متطوع من ممثلي ما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله، وكان الشرط الرئيسي لتجنيد هؤلاء المقاتلين الأجانب هو تجربة قتال المدن".

وكانت روسيا قد أعلنت سابقًا أنها تلقت آلاف الطلبات من متطوعين في سوريا للانضمام إلى الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي نبأ ورد من بيروت، نفى حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، الأنباء التي تؤكد نقل مقاتلين من الحزب إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية.

وتأتي هذه الأنباء بعد تعثر كبير شهدته الحملة الروسية على أوكرانيا، مع دخولها أسبوعها الثالث من دون التمكن من تحقيق أي تقدم ميداني مهم، على الرغم من القصف العنيف الذي تمارسه المدفعية الروسية، بالاشتراك مع القوات الجوية الروسية.