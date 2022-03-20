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بونيا (الكونغو الديموقراطية): قُتل مسلحون بمناجل 14 نازحًا بينهم سبعة أطفال السبت في هجوم على مخيّم للاجئين في إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفاد الصليب الأحمر المحلي الأحد.

وقام الرجال بعملية قتل سبعة بالغين وسبعة أطفال من بينهم طفلة تبلغ من العمر عاميْن، بحسب قائمة للصليب الأحمر اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال جان دزبا بانجو رئيس تجمّع قرى في ندو بانجو في إيتوري، لوكالة فرانس برس "دخل مسلّحون من +تعاونية تنمية الكونغو+ (ميليشيا كوديكو) إلى درابكا حيث قتلوا بمناجل" نازحين.

وأوضح أن "النازحين كانوا قد فرّوا من قرية نغوتشي للسكن في درابكا"، مشيرًا إلى إصابة خمسة آخرين بجروح.

ميليشيا كوديكو

منذ نهاية 2017، تواجه قوات الامن، بالإضافة إلى القوات الديموقراطية المتحالفة، "تعاونية تنمية الكونغو" (ميليشيا كوديكو) وهي مجموعة مسلحة مرتبطة بطائفة دينية وتؤكّد أنها تدافع عن قبيلة ليندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش.

وفي منطقة بيني المجاورة قال نائب حاكم منطقة شمال كيفو سابيتي نجياموجا "قُتل أربعة شبان في كمين نصبه السبت متمرّدون من تحالف القوى الديموقراطية على بعد ثلاث كيلومترات من إيرينجيتي".