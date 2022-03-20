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إيلاف من بيروت: كانت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات مثيرة بشكل خاص بشأن دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الرغم من دعم فرنسا لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

فبينما تستمر الحرب بشكل مأساوي في أوكرانيا، فرنسا تستمر في مطالبة موسكو بوقف إطلاق النار، وقد أدلى وزير الخارجية الروسي بتصريحات مذهلة حول ماكرون خلال مقابلة مع القناة الإخبارية الروسية RBK.

وقال لافروف إن "أوروبا مستعدة لقبول قواعد النظام العالمي التي وضعتها الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال. ولا يوجد سوى ماكرون الذي يستمر في تذكر الحاجة إلى الحكم الذاتي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

وانتقد الوزير الروسي "الدول الأعضاء الأخرى نمت بالفعل قبل الولايات المتحدة".

أثارت هذه التصريحات التعليقات في روسيا، ولا سيما تعليقات صحيفة Vzgliad المحافظة: "ليس من المعتاد للدبلوماسية الروسية أن تتحدث شخصيًا عن زعيم غربي وحتى أقل إيجابية حتى في الوقت الذي تشن فيه الدول الغربية حربًا اقتصادية ضد روسيا معًا".

إذا كان إيمانويل ماكرون يخوض بالفعل حملة منذ بداية رئاسته من أجل الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي – من دون نتائج - فقد أكدت وسائل الإعلام الروسية نقاطاً أخرى منذ بداية الحرب، من المحتمل أن تكون قد أغرت الحكومة الروسية.