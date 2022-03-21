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بكين: تحطّمت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 133 شخصاً الإثنين في جنوب غرب الصين، على ما نقل التلفزيون العام بدون إعلان حصيلة في الوقت الحاضر.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" أن الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما "تسبب بحريق" جبلي، مشيراً إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من الحصول على تعليق من شركة طيران شرق الصين على الفور.

ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى آب/أغسطس 2010 وقد أسفر عن مقتل 42 شخصاً.