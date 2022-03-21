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كييف: شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين على الحاجة الى عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأي صيغة كانت من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري "باعتقادي أنه بدون هذا اللقاء من المستحيل أن نفهم تماما ما هم مستعدون لفعله من أجل وقف الحرب".

وقال خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية عامة إن أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

استفتاء

وأكد لموقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري "شرحت لكل المجموعات التفاوضية: عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمل) وقد تكون تاريخية (..) سنعرضها على استفتاء".

وأضاف "الشعب يجب ان يدلي برأيه في أشكال معينة من التسويات. وفحوى (هذه التسويات المحتملة) رهن بمناقشاتنا" مع الروس.

الناتو

وتحدث زيلينسكي مطولا عن مسألة حلف شمال الأطلسي المحورية التي أقر الرئيس الأوكراني في الفترة الأخيرة أن بلاده لن تتمكن من الانضمام إليه.

وأوضح "لقد ادركنا جميعا ذلك. نحن غير مقبولين (في الحلف) لأنهم (أعضاء الحلف) يخافون من روسيا. هذا كل ما في الأمر. ويجب أن نهدأ ونقول : حسنا، يجب إعطاء ضمانات أمنية اخرى".

وشدد على وجود "دول في حلف شمال الأطلسي تريد أن تكون ضامنة لأمن (أوكرانيا) (..) ومستعدة لبذل كل ما ينبغي على الحلف القيام به لو كنا أعضاء فيه. وأظن أن هذه تسوية طبيعية".

وتؤكد موسكو أنها تريد الحصول على ضمانة من أن اوكرانيا لن تنضم يوما إلى حلف شمال الأطلسي الذي شكل لحماية أوروبا من تهديد الاتحاد السوفياتي ابان الحرب البادرة وتوسع تدريجا وصولا إلى حدود روسيا.