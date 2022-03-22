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كييف: استهدف هجوم روسي مساء الاثنين مدينة أفدييفكا المحاذية لدونيتسك في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن خمسة قتلى و19 جريحًا، وفق ما أفادت ليودميلا دينيسوفا المكلّفة شؤون حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني.

وكتبت المسؤولة الأوكرانية على قناتها على تطبيق تلغرام "خمسة مدنيين قُتلوا و19 جريحًا" مشيرةً إلى أن أفدييفكا "استُهدفت بنيران المدفعية وقصف جوّي (روسي)، ما تسبب بتدمير البلدة بشكل كامل".

وتقع أفدييفكا التي تعدّ في الأوقات العادية 30 ألف نسمة، في الضاحية الشمالية الغربية لمنطقة دونيتسك المركز الصناعي في شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه منذ 2014 الانفصاليون الموالون لروسيا والمدعومون من موسكو.

في ليسيتشانسك على بعد 150 كلم شمال شرق دونيتسك، قُتل شخصان وجُرح ثلاثة آخرون وتمّ إنقاذ ثمانية من تحت الأنقاض إثر ضربة روسية، وفق قول دينيسوفا.