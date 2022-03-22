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بوكروف (روسيا): حُكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني الثلاثاء بالسجن 9 سنوات بتهم "احتيال" و"إهانة قاضية"، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس حضروا الجلسة.

وأعلنت القاضية مارغاريتا كوتوفا أنه يُضاف إلى هذه العقوبة إفراج مشروط لعام ونصف العام وغرامة قدرها 1,2 مليون روبل أي حوالى 10 آلف يورو وفق سعر الصرف الحالي. ونافالني المعارض الأبرز للكرملين مسجون منذ أكثر من عام.