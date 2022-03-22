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موسكو: فتحت روسيا الثلاثاء أول قضية جنائية ضد صحافي بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا، بموجب قانون صدر مؤخرًا ينص على عقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا.

علنت لجنة التحقيق المسؤولة عن القضايا الرئيسية أنها "فتحت تحقيقًا جنائيًا ضد الصحافي ألكسندر نيفزوروف" بتهمة "تعمد نشر معلومات كاذبة عن قصف متعمد للجيش الروسي لمستشفى للولادة في ماريوبول" في جنوب شرق أوكرانيا.