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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء روسيا إلى إنهاء "حربها العبثية" في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الصراع "لا يمكن الفوز فيه".

وقال غوتيريش للصحافيين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك إن الحرب "لن تصل إلى أي مكان" وأضاف "منذ أكثر من أسبوعين، يحاصر الجيش الروسي مدينة ماريوبول ويقصفها ويهاجمها بلا هوادة. من أجل ماذا؟".

وتابع "حتى لو سقطت ماريوبول، لا يمكن غزو أوكرانيا مدينة بمدينة، شارعا بشارع، منزلا بمنزل".

وأشار غوتيريش إلى أنه كلما اشتد القتال "ازدادت المعاناة والدمار والرعب".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يعتقد أن المفاوضات الدبلوماسية الرامية إلى وقف القتال تحرز تقدما.

وأضاف "هذه الحرب لا يمكن الفوز فيها. عاجلا أم آجلا، سيتعين الانتقال من ساحة المعركة إلى طاولة السلام. هذا أمر لا مفر منه".

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة خاصة بشأن أوكرانيا الأربعاء كما ستجري تصويتا هذا الأسبوع على قرار فرنسي ومكسيكي غير ملزم يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.