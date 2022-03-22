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كانو (نيجيريا): قالت السلطات في شمال غرب نيجيريا الثلاثاء إن 34 شخصا على الأقل بينهم جنديان قتلوا برصاص مسلحين الأحد في عدة هجمات في تلك المنطقة.

وقال صموئيل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا إن "جنديين في عداد القتلى ال34" الذين سقطوا في هجمات شنها "مهاجمون مجهولون" في أربع قرى تقع في منطقة كاورة.