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واشنطن: ضرب إعصار مساء الثلاثاء ولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة مسفرًا عن مقتل شخص على الأقل ومتسببًا بتدمير عدد كبير من المنازل، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وكتبت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عند الساعة 20,35 (02,35 ت غ) أن "إعصارًا قويًا لامس البرّ في نيو أورلينز! احتموا الآن!".

وأعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة سانت برنارد في منشور على فيسبوك أنه أُبلغ عن "أضرار جسيمة في المنازل" في ضاحية أرابي الواقعة في شرق نيو أورلينز.

وأضاف "عمليات الإنقاذ جارية لمساعدة السكان العالقين في منازلهم".

وصرّح رئيس المقاطعة لقناة WDSU التلفزيونية المحلية أن شخصًا واحدًا على الأقلّ قُتل.

وتُظهر مشاهد نشرتها محطات محلية وانتشرت على الانترنت منازل مدمّرة وأعمدة كهربائية مقتلعة وحطامًا في الشوارع.

وكتب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز في تغريدة أن "أجهزة الدولة تساعد المسؤولين المحليين في تقييم أضرار هذا الإعصار وتداعياته".

ونجم الإعصار عن سلسلة عواصف ضربت الثلاثاء جنوب الولايات المتحدة.

وسُجّلت أعاصير في شرق تكساس في وقت سابق من الثلاثاء ويُتوقع مرور أعاصير أخرى مساءً.

وكتبت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية على تويتر "من الممكن حدوث عاصفة أو إعصار في الساعات المقبلة".