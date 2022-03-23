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إيلاف من لندن: دعت وزارة الدفاع البريطانية موقع "يوتيوب" لإزالة مقاطع فيديو مزيفة يُعتقد بأن الدولة الروسية قد تلاعبت بها.

وقالت الوزارة في خطاب لقناة البث إن المقاطع المحررة التي تم تحميلها من قبل الدولة الروسية "خلقت خطرا كبيرا على الأمن القومي البريطاني".

وجاء في الرسالة: "في مناسبتين الآن، تعرضت هذه المقاطع المعدلة والمعدلة لخطر استخدامها من قبل الدولة الروسية كمقدمة لمزيد من الهجمات خارج القانون الدولي ولإلحاق المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

تلاعب

قالت وزيارة الدفاع: "أننا نثق بأن يوتيوب لن ترغب في أن تكون قناة للدعاية الروسية أو أن تكون مرتبطًا بأي شكل من الأشكال بالعواقب المحتملة لهذا النوع من التلاعب بوسائل الإعلام."

تأتي هذه المكالمات في شكل مقتطف ثالث من مكالمة كاذبة بين وزير الدفاع بن والاس ومحتال يزعم أنه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال نُشر على موقع يوتيوب.

في ذلك الاتصال، يمكن سماع والاس يناقش الرغبات السابقة لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو.

وحذرت وزارة الدفاع البريطانية من إن المقاطع الدعائية "المغشوشة" التي تم بثها هي من أفعال الكرملين.