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واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن الولايات المتحدة ترى أن الجيش الروسي ارتكب "جرائم حرب" في أوكرانيا.

وكان بلينكن قد قال الأسبوع الماضي إنه يعتبر أن روسيا ارتكبت جرائم حرب بمهاجمتها مدنيين في أوكرانيا، مكررا ما قاله الرئيس جو بايدن الذي وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين ب"مجرم حرب".

وقال بلينكن الأربعاء أن الحكومة الأميركية وبعد "توثيق ودراسة" أدلة عن استهداف مدنيين عمدا خلال الغزو المستمر منذ شهر، توصلت إلى قرار.

أضاف "اليوم، يمكنني الإعلان أنه بناء على معلومات متوافرة حاليا، ترى الحكومة الأميركية أن عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا".

وتابع "رأينا يستند إلى مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من مصادر عامة ومصادر استخبارات" مشيرا إلى أنه كما في حالة أي جريمة مفترضة ستكون "محكمة تتمتع بولاية قضائية للنظر في الجريمة" مسؤولة بنهاية الأمر عن اتخاذ القرار بشأن الجرم الجنائي.

تقول دول غربية والحكومة الأوكرانية أن القصف العشوائي الذي أودى بمئات المدنيين في مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، يرقى إلى جريمة حرب.

واوضح بلينكن أن الحكومة الأميركية ستستمر في رصد تقارير عن جرائم حرب وتشارك الحلفاء والشركاء والمؤسسات والمنظمات الدولية المعلومات التي يتم جمعها.

وقال "نحن ملتزمون تحقيق المساءلة باستخدام كل الأدوات المتاحة ومنها عبر الملاحقات الجنائية".