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على متن الطائرة اير فورس وان: تعلن الولايات المتحدة الخميس "مجموعة من العقوبات تشمل في الوقت نفسه شخصيات سياسية" و"متمولين" روسا، وفق ما صرح الاربعاء مستشار الامن القومي الاميركي جيك ساليفان الذي يرافق الرئيس جو بايدن الى أوروبا.

ويتوجه بايدن إلى بروكسل للمشاركة في قمة يعقدها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ساليفان للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إن الحلفاء الغربيين يسعون أيضا "للتنسيق بشأن تطبيق العقوبات كي يتسنى التعامل مع جهود روسية للالتفاف على العقوبات بشكل فاعل".

فرضت واشنطن عقوبات صارمة على موسكو وعدد من الشخصيات الروسية منذ أن أرسل بوتين قواته إلى الدولة المجاورة الشهر الماضي. وحظرت واشنطن أيضا واردات النفط الروسي.

وتسببت التدابير بشل القطاع المصرفي والنظام المالي وسرعت انهيار الروبل ودفعت وكالات التصنيف إلى خفض تصنيف الديون الروسية محذرة من احتمال تخلف موسكو عن السداد.

كما فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على رومان أبراموفيتش، صاحب نادي تشلسي لكرة القدم، لكن الولايات المتحدة امتنعت عن ذلك.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من بايدن عدم فرض عقوبات على أبراموفيتش معتبرا أن الملياردير الروسي قد يؤدي دورا في التوصل لاتفاق سلام مع موسكو.