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برلين: كشف مصدر برلماني لوكالة فرانس برس الأربعاء أن المانيا تعتزم إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الغزو الروسي.

وسبق أن تلقت القوات الأوكرانية من الجيش الالماني ألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينغر.

كما قدمت ألمانيا نحو 500 صاروخ أرض-جو من طراز ستريلا من أصل 2,700 تعهدت بها.

وأفاد المصدر البرلماني الذي طلب عدم كشف هويته أنه سيتم إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا، مؤكدا المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام الالمانية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمام البرلمان الأربعاء "نحن من أكبر مزودي الأسلحة لأوكرانيا في ظل الوضع الحالي".

وأضافت "هذا لا يجعلنا فخورين، لكن هذا ما يجب علينا أن نفعله الآن لمساعدة أوكرانيا".

وكانت المانيا مترددة في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا مع حشد روسيا قوات على حدود جارتها العام الماضي، لكن المستشار الالماني أولاف شولتس اتخذ قراره بتقديم الدعم العسكري عقب بدء الغزو الروسي.

وامتنعت المانيا في السابق عن تصدير الأسلحة الفتاكة إلى مناطق النزاعات بسبب تاريخها في ظل النازية.

وأكدت بيربوك أمام البرلمان الالماني الأربعاء أن بقية الأسلحة الموعودة لأوكرانيا "في طريقها الى هناك".