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واشنطن: توفيت مادلين أولبرايت، أول امرأة تولّت وزارة الخارجية الأميركية وإحدى أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً في جيلها، عن 84 عاماً بعد معاناتها من السرطان، على ما أعلنت عائلتها الأربعاء.

وقالت العائلة في بيان إنّ أولبرايت توفيت "محاطة بأفراد من العائلة وأصدقاء".

ونعت العائلة "والدة وجدة وأخت وصديقة محبّة" و"مدافعة بلا كلل عن الديموقراطية وحقوق الإنسان".

والأربعاء قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ أولبرايت "غيّرت مجرى التاريخ".

وشدّد بايدن في بيان على أنّ "القوّة" التي كانت تتحلّى بها أولبرايت "غيّرت مجرى التاريخ"، مشيراً إلى أنّها كانت "الأكثر التزاماً" في الولايات المتحدة "في الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان".

الرائدة

وفي وزارة الخارجية أشاد المتحدث نيد برايس بأولبرايت "الرائدة باعتبارها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، والتي فتحت الباب فعلياً أمام عناصر كبيرة من قوتنا العاملة".

وأضاف "أعلم أنّ العديد من الأشخاص في هذا المبنى يشعرون بالحزن اليوم".

وتولّت أولبرايت حقيبة الخارجية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة.

وقورن نفوذها على المستوى الدولي بدور مارغريت تاتشر في بريطانيا في ثمانينيات القرن الفائت.

وكانت أولبرايت، المولودة في تشيكوسلوفاكيا، تدرك أنها تنتمي إلى جيل جديد من النساء اللواتي يدخلن معترك القطاع العام.

وقالت أولبرايت إحدى المرات "كانت الطريقة الوحيدة للمرأة كي تعبّر عن آرائها في السياسة الخارجية، هي بالزواج من دبلوماسي ثم سكب الشاي على حضن سفير يرتكب إساءات".

أضافت "اليوم، تنخرط النساء في كل جوانب الشؤون الدولية".