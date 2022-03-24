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وارسو: وقّع الممثل والمخرج الأميركي شون بن اتفاقاً الأربعاء في مدينة كراكوفا البولندية مع بلدية هذه العاصمة الملكية السابقة بشأن مساعدة منظمته CORE للاجئين الأوكرانيين.

وستنقل المنظمة التي يرأسها الممثل إلى دار البلدية خبرتها العملية التي اكتسبتها خلال مبادرات مماثلة وستفتح مكتباً هناك، على ما أفادت وكالة "بي أيه بي" البولندية للأنباء.

ويتضمن برنامجها أنشطة تعليمية وتنظيم ورش عمل وتمويل أعمال التجديد في مبان غير مأهولة لاستيعاب حوالى خمسين لاجئاً.

وكان شون بن في كييف نهاية شباط/فبراير عند بدء الغزو الروسي، حيث كان يصور فيلما وثائقيا عن الوضع في أوكرانيا، وفق تقارير نشرتها الرئاسة الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد زار بن أيضاً أوكرانيا في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت والتقى حينها عسكريين أوكرانيين.

ويصوّر الممثل البالغ 61 عاماً الحائز على جائزتي أوسكار عن دوره في فيلمي "هارفي ميلك" و "ميستيك ريفر"، فيلماً وثائقياً لحساب استوديوهات "فايس"، بحسب قناة "أن بي سي نيوز".