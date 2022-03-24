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كييف: قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بمن فيهم طفلان، وأُصيب ستة بجروح جرّاء قصف روسي ليلي في شرق أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم منطقة لوغانسك الخميس.

وقال سيرغي غايداي "للأسف، قد يكون عدد الضحايا أعلى بكثير"، متهمًا القوات الروسية باستخدام قنابل الفوسفور. واتهم مسؤولون آخرون في المنطقة روسيا باستخدام هذه القنابل أيضًا في الأيام الأخيرة، لكن لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحّة ذلك على الفور.