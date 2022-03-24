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بروكسل: اتّهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باقتراف "خطأ كبير" في غزوه أوكرانيا و"بالتقليل من شأن" المقاومة الأوكرانية، قبيل افتتاح قمة استثنائية للحلف في بروكسل للبحث في تعزيز دفاعات الحلف شرقًا.

وأضاف "سيُخاطب الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي قادة الحلف الذين سيبحثون في الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

وأشار إلى أن الناتو سيُناقش أيضًا "تجديد دفاعاته على المدى الطويل في جانبه الشرقي"، بدءًا بالموافقة على عمليات جديدة لنشر جنود في رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا.

تمدد النزاع

وتابع "لدينا مسؤولية ضمان أن هذا النزاع لن يتمدّد إلى أبعد من أوكرانيا، متسببًا بالمزيد من المعاناة والمزيد من الموت والمزيد من الدمار".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما كان يغادر البيت الأبيض للتوجه إلى أوروبا، ردًّا على سؤال من صحافيين حول مخاطر حصول هجوم روسي بالاسلحة الكيميائية في أوكرانيا، "أعتقد أنه تهديد حقيقي".

ولفت ستولتنبرغ إلى أن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية قد يُغيّر بشكل جذري طبيعة النزاع".

وأضاف "سيكون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وستكون له عواقب واسعة النطاق وخطيرة".