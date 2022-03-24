قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



الامم المتحدة (الولايات المتحدة): دانت الأمم المتحدة الخميس "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات ودعت بيونغ يانغ إلى وقف أي عمل يعتبر "غير مجد" ويؤجج "التوترات" في آسيا.

وصرح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس انه من المتوقع ان يجتمع مجلس الامن الجمعة في مواجهة عملية الاطلاق "الواضحة" التي اجرتها كوريا الشمالية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن "إطلاق صاروخ بعيد المدى ينطوي على مخاطر تؤدي الى تصعيد كبير للتوترات في المنطقة. ويحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كوريا الشمالية على عدم اتخاذ مزيد من التدابير التي قد تأتي بنتائج عكسية".

وأضاف المتحدث باسم غوتيريش ان الامين العام "يؤكد مجددًا التزامه بالعمل مع جميع الأطراف للسعي إلى حل سلمي ودبلوماسي لنزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق من شبه الجزيرة الكورية".

وفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة، طلبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألبانيا وايرلندا والنروج عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد ظهر الجمعة للرد على الإطلاق "الواضح" من قبل بيونغ يانغ لصاروخ بالستي عابر للقارات.

أطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخا بالستيا عابرا للقارات وصل إلى المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان، منتهكة بذلك الحظر الذي التزمت به منذ عام 2017 بشأن هذا النوع من التجارب ما قد يساهم في تأجيج التوتر في المنطقة.