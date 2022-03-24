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بروكسل: وعد الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس بان حلف شمال الاطلسي "سيرد" في حال استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اسلحة كيميائية في الحرب في اوكرانيا.

وقال بايدن اثر قمة للحلف ومجموعة السبع في بروكسل "سنرد اذا تم استخدامها. وطبيعة الرد ستكون رهنا بطبيعة هذا الاستخدام".

وأعلن بايدن تأييده استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، لكنه اقر بأن هذا القرار مرتبط باعضاء هذه الهيئة الدولية.

وقال خلال المؤتمر الصحافي في بروكسل: "اثرت هذه المسألة اليوم، لكن القرار يعود الى مجموعة العشرين. واذا لم توافق إندونيسيا (رئيسة المجموعة) ودول اخرى، علينا ان نطلب تمكين أوكرانيا من حضور اجتماعات مجموعة العشرين" التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

وأضاف بايدن في بروكسل ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان يراهن على انقسام حلف شمال الاطلسي" حين بدأ غزو اوكرانيا، لكن الحلف "موحد اليوم اكثر من اي وقت".

وقال: بوتين "لم يعتقد اننا سنتمكن من الحفاظ على هذه الوحدة. حلف شمال الاطلسي موحد اليوم اكثر من اي وقت مضى. لقد حصل بوتين تماما على عكس ما كان يريده حين اجتاح اوكرانيا".