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بروكسل: اكدت الدول الاعضاء في مجموعة السبع الخميس انها "لن تدخر اي جهد لمحاسبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعميه، وبينهم رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشنكو، على غزو اوكرانيا.

وقالت هذه الدول في بيان مشترك "لتحقيق هذا الهدف، سنواصل العمل معا ومع حلفائنا وشركائنا في العالم اجمع"، مضيفة اثر اجتماع عقدته في بروكسل "على الشعب الروسي ان يعلم اننا لا نكن له اي عداء".

وابدت الدول الاعضاء في مجموعة السبع الخميس استعدادها لفرض "عقوبات اضافية عند الضرورة" على روسيا على خلفية غزوها لاوكرانيا.

وقالت دول مجموعة السبع في بيان مشترك "نحذر من اي تهديد باستخدام اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية"، مذكرة بـ"التزامات روسيا بموجب المعاهدات الدولية التي وقعتها وتحمينا جميعا".