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موسكو: شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة العقوبات التي تستهدف شخصيات وأحداثا ثقافية روسية في الدول الغربية بعمليات إحراق الكتب التي نفذّها النازيون.

وقال خلال لقاء مع شخصيات ثقافية "النازيون، عندما كانوا في ألمانيا قبل 90 عاما تقريبا، كانوا آخر من نفّذ حملة مماثلة لتدمير ثقافة غير مرغوب فيها. صور الكتب المحترقة في الساحات العامة ما زالت في الذاكرة".