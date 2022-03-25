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على متن الطائرة الرئاسية الأميركية: أعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان الجمعة أن كوريا الشمالية ربما "تخبئ المزيد" بعد تجربة إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هذا الأسبوع.

وقال ساليفان للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية ايرفورس وان "نرى هذا كجزء من نهج إجراء تجارب واستفزازات من جانب كوريا الشمالية ... من المرجح أنها تخبئ المزيد".