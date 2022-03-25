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جيشوف (بولندا): تفقّد الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعهّد مرارا الدفاع عن "كل شبر" من أراضي دول حلف شمال الأطلسي، الجمعة عسكريين أميركيين متمركزين في بولندا، على مقربة من الحدود الأوكرانية.

وبعدما حطّت طائرته في مدينة جيشوف التي تبعد حوالى 80 كلم عن الحدود مع أوكرانيا، بدأ بايدن زيارة تستمر يومين بلقاء عسكريي الفرقة 82 المجوقلة في الجيش الأميركي.

وكانت هذه الفرقة الأخيرة التي غادرت أفغانستان الصيف الماضي، وهي ضمن القوات المنتشرة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لتعزيز حضور القوات الأميركية في إطار مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومازح "القائد الأعلى" للقوات المسلّحة الأميركية التي عزّزت انتشارها في شرق أوروبا ومن بينها قوة قوامها 10500 جندي منتشرين في بولندا، العسكريين الذين كانوا يقصّون شعرهم.

بعدها جلس الرئيس الأميركي وسط الجنود في قاعة الطعام وتناول قطعة بيتزا.

وشكر بايدن الجنود مرارا وصافحهم مبتسما والتقط معهم صور "سيلفي".

وقال بايدن في كلمة مقتضبة "أنتم وسط معركة بين الأنظمة الديموقراطية والاستبدادية"، وتابع "ما تفعلونه مهم جدا، حقا مهم".

وبحسب البيت الأبيض يسعى الرئيس الأميركي من زيارته هذه إلى تأكيد التزام الولايات المتحدة الدفاع عن بلدان حلف شمال الأطلسي، وهو ما اعتبره بايدن مرارا واجبا "مقدّسا".

ومن المقرر أن يعقد بايدن لاحقا اجتماعا سيخصص للبحث في الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا والمنطقة، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس البولندي أندري دودا سيشارك فيه.

وكان من المفترض أن يستقبل دودا نظيره الأميركي في المطار، لكن ذلك لم يحصل بسبب مشاكل واجهت طائرته.

والسبت سيجري الرئيس الأميركي اجتماعات في وارسو مع مسؤولين بولنديين كما سيتفقد مركزا لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.

والسبت يختتم بايدن زيارته التي يأتي توقيتها بعد مرور شهر على الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلنت الرئاسة الأميركية أنه سيلقي في ختام زيارته خطابا مهما.

وتأتي زيارة بولندا غداة يوم حافل بالقمم شهدته بروكسل التي استضافت اجتماعات للحلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، قال بعدها بايدن إن حلف شمال الأطلسي أصبح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا "موحّدا أكثر من أي وقت مضى".