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اوتاوا: أعلنت كندا والاتحاد الأوروبي السبت إطلاق حملة دولية لجمع التبرعات للاجئين الأوكرانيين ستتوج في التاسع من نيسان/أبريل بـ "مؤتمر للمانحين" تنظمه بروكسل وأوتاوا بشكل مشترك.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان حمل ايضا توقيع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن "حملة "Act for Ukraine" تسعى إلى حشد الحكومات والمؤسسات والفنانين والشركات والأفراد لتخصيص الأموال لدعم الجهود الإنسانية في أوكرانيا والدول المجاورة".

قالت فون دير لايين وترودو إنهما يلبيان دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتنظيم "تجمع كبير في التاسع من نيسان/أبريل (...) على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم أولئك الذين أجبروا على الفرار من أوكرانيا".

وتأتي مبادرة المفوضية الأوروبية والحكومة الكندية بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية Global Citizen.

و"الحدث الرئيسي لهذه المبادرة (...) هو مؤتمر المانحين الذي تنظمه في التاسع من نيسان/أبريل رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين ورئيس الوزراء جاستن ترودو بهدف جمع الأموال وحشد دعم أوسع" لصالح اللاجئين والنازحين الاوكرانيين.

وفر نحو 3,8 ملايين شخص من أوكرانيا معظمهم إلى بولندا منذ غزو الجيش الروسي في 24 شباط/فبراير وفقًا للأمم المتحدة، التي تقدر عدد النازحين بنحو 6,5 ملايين.

واضطر أكثر من عشرة ملايين شخص، أي أكثر من ربع سكان اوكرانيا، إلى مغادرة منازلهم.