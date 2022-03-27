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القدس: يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري الى جانب نظرائه في الولايات المتحدة والامارات والمغرب والبحرين في لقاء دبلوماسي "تاريخي" يبدأ الأحد في اسرائيل، وفق ما أكد مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس السبت طالباً عدم الكشف عن اسمه.

وكانت’’إيلاف ’’قد توقعت الجمعة مشاركة مصر في اللقاء الوزاري السداسي باسرائيل .

ويُنظَّم الاجتماع الذي وصفه وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد الجمعة بأنه "تاريخي"، بمناسبة زيارة نظيره الأميركي أنتوني بلينكن لاسرائيل.

وزار قادة من الدولة العبرية الإمارات والبحرين والمغرب منذ بدء التطبيع في سبتمبر 2020. لكن من بين الدول الثلاث وحده وزير خارجية البحرين زار إسرائيل في وفمبر 2020.

وعقدت قمة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر الثلاثاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت.

وطبعت الإمارات علاقاتها مع اسرائيل في 2020 برعاية الولايات المتحدة، وسرعان ما تبعتها البحرين والمغرب. كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم تتم إقامة علاقات كاملة حتى الآن.

وتم إبرام هذه الاتفاقيات خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأنهت عقوداً من اجماع عربي اشترط حل القضية الفلسطينية لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل في عام 1979، بعد عقود من العداء والصراع.