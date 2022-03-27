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كييف: يلتقي وفدان روسي وأوكراني اعتبارا من الإثنين في تركيا في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما اعلن أحد المفاوضين الاوكرانيين دافيد أراخاميا الاحد.

كذلك، نقلت وكالات الانباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن جولة تفاوض جديدة ستعقد، لكنه اشار الى يومي الثلاثاء والاربعاء.

وكتب دافيد اراخاميا على صفحته على فيسبوك "خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 آذار/مارس".

وكانت جولة مماثلة جرت في العاشر من آذار/مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي الى تقدم ملموس.

ومذاك، استمرت المفاوضات عبر تقنية الفيديو ووصفها الجانبان بأنها "صعبة".

واعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا الجمعة أن "عملية التفاوض بالغة الصعوبة"، نافيا التوصل الى اي "تفاهم" مع موسكو بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن روسيا واوكرانيا توافقتا على اربع نقاط في المفاوضات من اصل ست.

واورد كوليبا "ليس هناك تفاهم مع روسيا على النقاط الاربع التي اشار اليها رئيس تركيا"، لكنه اشاد ب"الجهود الدبلوماسية" التي تبذلها أنقرة لوضع حد للحرب.

بدوره، اعلن ميدينكسي الجمعة ان المفاوضات "تراوح مكانها" في شأن البنود الرئيسية.

وقال بحسب ما نقلت عنه وكالات انباء روسية "في ما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى، ولكن بالنسبة الى النقاط الرئيسية فإنها في الحقيقة تراوح مكانها".

واضاف أن موسكو تشدد على توقيع "اتفاق مفصل" يأخذ شروط الحياد ونزع السلاح و"اجتثاث النازية" من اوكرانيا في الاعتبار، اضافة الى الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم واستقلال "الجمهوريتين" الانفصاليتين المواليتين لموسكو في منطقة دونباس.