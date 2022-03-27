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لندن: حضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" طالبان الأحد على التراجع عن قرارها بحظر بث برامج القنوات الدولية في أفغانستان، الأمر الذي أدى إلى حجب نشرات أخبار الإذاعة البريطانية.

وقال طارق كفالا رئيس خدمة "بي بي سي" باللغات الأجنبية في بيان "تم وقف بث نشرات أخبار هيئة الإذاعة البريطانية باللغات البشتونية والفارسية والأوزبكية في أفغانستان، بعد أن أمرت طالبان القنوات التلفزيونية الشريكة بإزالة المحطات الدولية من موجات البث الخاصة بها".

وأضاف "ندعو طالبان إلى التراجع عن قرارها والسماح للقنوات الشريكة بإعادة بث نشرات أخبار +بي بي سي+ بشكل فوري".

ووصف كافالا خطوة طالبان بأنها "تطور مقلق في وقت تسود الشعب الأفغاني حالة من الغموض والاضطراب".

ولفت الى أن أكثر من ستة ملايين أفغاني يتابعون نشرات أخبار "بي بي سي" التلفزيونية يوميا، مضيفا "من الأهمية بمكان أن لا يتم حرمانهم الوصول الينا في المستقبل".

وجاء هذه الخطوة في وقت تتعرض فيه حركة طالبان التي استولت على السلطة الصيف الماضي لضغوط متزايدة عقب منعها تعليم الإناث مؤخرا.

وأعلنت جمعيات الدفاع عن حقوق النساء في أفغانستان الأحد، نيتها تنظيم تظاهرات إذا لم تُعد طالبان فتح المدارس الثانوية للبنات الأسبوع المقبل، والتي أغلقت أبوابها الأربعاء بعد إعادة فتحها.