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كييف: اكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاحد في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أن قضية "حياد" أوكرانيا التي تشكل احد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع، "يتم درسها بعمق".

وقال زيلينسكي في المقابلة التي اجريت عبر الانترنت وبثت عبر قناة تلغرام للادارة الرئاسية الاوكرانية إن "هذا البند في المفاوضات (...) قيد النقاش، يتم درسه بعمق".