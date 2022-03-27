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القدس: قتل شخصان وأصيب آخرون الأحد في هجوم بإطلاق نار وقع في مدينة الخضيرة شمال إسرائيل، على ما أفادت خدمة الإسعاف.

وبحسب مسعفين والشرطة الإسرائيلية قتل الإسرائيليان برصاص "إرهابيين" إثنين في مدينة شمال إسرائيل قبل أن يتم "تحييدهما" من قبل قوات الشرطة. ويتزامن الهجوم مع قمة "تاريخية" تعقد في جنوب الدولة العبرية يشارك فيها وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن وعدد من نظرائه العرب.