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الرباط: أفادت وكالة الأنباء المغربية (ماب) الأحد بمصرع مهاجرين اثنين بعد غرق قارب وتوقيف أكثر من 200 آخرين في جنوب المغرب بينما كانوا يستعدون للتوجه إلى أرخبيل جزر الكناري الإسباني.

وأوردت الوكالة أن "البحر لفظ جثتين لمرشحين للهجرة غير الشرعية بعد جنوح أحد القاربين".

بالتوازي، أوقفت السلطات المغربية 236 مهاجرا الجمعة والسبت خلال عدة عمليات للشرطة في طرفاية والعيون.

وأسفرت هذه العمليات عن ضبط ثلاثة قوارب مطاط ومحركين وعدة براميل بنزين.

وأضافت وكالة الأنباء المغربية أن أجهزة الأمن "كثفت،أخيرا ، عملياتها لمكافحة الهجرة السرية".

ووضعت إسبانيا والمغرب أخيرا حدا لعام من القطيعة الدبلوماسية على خلفية نزاع الصحراء.

وقررت مدريد التخلي عن حيادها في النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من أجل تطبيع علاقاتها مع المملكة التي تعتبرها حليفا "استراتيجيا" في محاربة الهجرة غير النظامية.

وتعهد البلدان الجاران "العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل"، وفق رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس.